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الإثنين، 26 مارس 2018 09:35 ص
خالد صلاح
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احتشاد المواطنين بدائرة الشرابية مع بدء التصويت وفتح اللجان بموعدها

الإثنين، 26 مارس 2018 09:14 ص
احتشاد المواطنين بدائرة الشرابية مع بدء التصويت وفتح اللجان بموعدها احتشاد المواطنين بدائرة الشرابية





كتب لؤى على
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بدأت جميع لجان دائرة الشرابية بمحافظة القاهرة ، أعمالها فى تمام التاسعة ولم يتم تسجيل تأخير فى أى لجنة، حيث توافد الناخبين على مراكز الاقتراع من الثامنة صباحا وقبل بدء عملية التصويت والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتوافد الناخبون على مراكز الاقتراع قبل عملية التصويت بساعة وتقدم الصفوف كبار السن، كما كان من اللافت إقبال المرأة المصرية، ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.
 
 
احتشاد المواطنين بدائرة الشرابية (1)
احتشاد المواطنين بدائرة الشرابية 

احتشاد المواطنين بدائرة الشرابية (2)
احتشاد المواطنين بدائرة الشرابية 
 
 
 
 

 


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