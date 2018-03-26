اجتماع بين الاتحاد البرلمانى الدولى ونظيره العربى حول إطلاق الحوثى صواريخ باليستية







القاهرة (أ ش أ)

عقد الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى اليوم الاثنين، اجتماعا فى جنيف مع جبريلا بارون رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى، لبحث تداعيات إطلاق ميليشيا الحوثى لصواريخ باليستية إيرانية الصنع استهدفت المملكة العربية السعودية‪،وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف.

وأفاد بيان وزعه مكتب البرلمان العربى بالقاهرة بأن رئيس البرلمان العربى أبلغ رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى موقف البرلمان العربى الرافض والمدين لما قامت به ميليشيات الحوثى بإطلاق صواريخ باليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضى اليمنية باتجاه المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن هذا العمل هو تحد واضح وصريح وخرق لقرارات مجلس الأمن الدولى، وتهديد لأمن المملكة العربية السعودية وللأمن الإقليمي والدولى، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولى الإنسانى.