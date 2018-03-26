إنقاذ طفلة بالقسطرة الشريانية بعد تعرضها لنزيف شرجى حاد نتيجة مرض نادر







كتبت أمل علام

قام الدكتور محمد الوراقى، أستاذ الأشعة التداخلية بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، بإجراء قسطرة شريانية نادرة لطفلة عمرها 7 سنوات كانت تعانى من نزيف شرجى حاد وشديد.

وقال الدكتور محمد الوراقى، إن الأطباء احتاروا فى تشخيصها وكان القرار فيها ضرورة تصوير شرايين الأمعاء، والتي تعتبر تقنية صعبة، وخصوصا فى الأطفال حيث يتم تصويرها من خلال قسطرة تداخلية تمر من خلال شريان الفخذ مرورا إلى الشريان الأورطى بالبطن، ثم الشريان الذى يغذى الأمعاء.

وقال إن الأشعة أوضحت أن هناك عيوب خلقية فى نهاية أحد شرايين الأمعاء الدقيقة، والذى كان يتميز بضعف جدرانه مما أدى إلى حدوث النزيف ،والتي كانت سببا فى هذا النزيف الحاد القاتل ،وتم حقن مادة لاصقة للحام هذا الشريان النازف وإغلاق مكان النزف ،مشيرا إلى أن الحالة استقرت حاليا بعد مرور يومين على إجراءها ولم يحدث اى مضاعفات للطفلة ،وقد تماثلت للشفاء.

وأضاف أن الطفلة خرجت من المستشفى وهى بصحة جيدة ،موضحا أن القسطرة الشريانية أجريت بوحدة الأشعة التداخلية بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية.

وقال فى تصريح خاص لــ "اليوم السابع "، أن هذه الحالة تعتبر من أندر وأصعب الحالات التى يتم اكتشافها، ولا تحدث إلا فى 1 لكل 100 ألف وتعتبر قاتلة ، موضحا أنها وصلت إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي وهى فى حالة إعياء شديد من النزيف حيث تم حجزها فى الرعاية المركزة لأخذ الدم اللازم، وتم تحويلها إلى معهد الكبد حيث أجريت القسطرة على الفور بعد منتصف الليل ، مشيرا إلى أهمية وجود تنسيق للتعاون بين الهيئات الطبية الموجودة بمحافظة المنوفية، ومعهد الكبد لتحويل مثل هذه الحالات النادرة سريعا حتى لا يفقد المريض فرصته فى العلاج الفورى ،وحتى لا يتعرض للوفاة .