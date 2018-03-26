video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 مارس 2018 03:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

إنقاذ طفلة بالقسطرة الشريانية بعد تعرضها لنزيف شرجى حاد نتيجة مرض نادر

الإثنين، 26 مارس 2018 10:34 م
إنقاذ طفلة بالقسطرة الشريانية بعد تعرضها لنزيف شرجى حاد نتيجة مرض نادر دكتور محمد الوراقى





كتبت أمل علام
إضافة تعليق

قام الدكتور محمد الوراقى، أستاذ الأشعة التداخلية بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، بإجراء قسطرة شريانية نادرة لطفلة عمرها 7 سنوات كانت تعانى من نزيف شرجى حاد وشديد.

وقال الدكتور محمد الوراقى، إن الأطباء احتاروا فى تشخيصها وكان القرار فيها ضرورة تصوير شرايين الأمعاء، والتي تعتبر تقنية صعبة، وخصوصا فى الأطفال حيث يتم تصويرها من خلال قسطرة تداخلية تمر من خلال شريان الفخذ مرورا إلى الشريان الأورطى بالبطن، ثم الشريان الذى يغذى الأمعاء.

وقال إن الأشعة أوضحت أن هناك عيوب خلقية فى نهاية أحد شرايين الأمعاء الدقيقة، والذى كان يتميز بضعف جدرانه مما أدى إلى حدوث النزيف ،والتي كانت سببا فى هذا النزيف الحاد القاتل ،وتم حقن مادة لاصقة للحام هذا الشريان النازف وإغلاق مكان النزف ،مشيرا إلى أن الحالة استقرت حاليا بعد مرور يومين على إجراءها ولم يحدث اى مضاعفات للطفلة ،وقد تماثلت للشفاء.

وأضاف أن الطفلة خرجت من المستشفى وهى بصحة جيدة ،موضحا أن القسطرة الشريانية أجريت بوحدة الأشعة التداخلية بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية.

وقال فى تصريح خاص لــ "اليوم السابع "، أن هذه الحالة تعتبر من أندر وأصعب الحالات التى يتم اكتشافها، ولا تحدث إلا فى 1 لكل 100 ألف وتعتبر قاتلة ، موضحا أنها وصلت إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي وهى فى حالة إعياء شديد من النزيف حيث تم حجزها فى الرعاية المركزة لأخذ الدم اللازم، وتم تحويلها إلى معهد الكبد حيث أجريت القسطرة على الفور بعد منتصف الليل ، مشيرا إلى أهمية وجود تنسيق للتعاون بين الهيئات الطبية الموجودة بمحافظة المنوفية، ومعهد الكبد لتحويل مثل هذه الحالات النادرة سريعا حتى لا يفقد المريض فرصته فى العلاج الفورى ،وحتى لا يتعرض للوفاة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الثلاثاء.. انطلاق مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن الــ59 بالقاهرة

أستاذ جهاز هضمى: 4 نصائح يجب اتباعها لتجنب الإصابة بحصوات المرارة

أستاذ جهاز هضمى: التهاب القولون التقرحى يتحسن مع الحمل وبعد الولادة

انقاذ حياة طفلة

مرض نادر

القسطرة الشريانية

نزيف الشرج

طفلة تتعرض لنزيف شرجى

معهد الكبد بالمنوفية




لا تفوتك
صور.. السيسي يجتمع مع أعضاء حملته لمتابعة سير العملية الانتخابية

صور.. السيسي يجتمع مع أعضاء حملته لمتابعة سير العملية الانتخابية

صور.. حملة موسى مصطفى موسى: لدينا 250 وكيلا و7210 مندوبين بجميع اللجان

صور.. حملة موسى مصطفى موسى: لدينا 250 وكيلا و7210 مندوبين بجميع اللجان

الوطنية للانتخابات" توضح آخر تطورات عملية الانتخابية.. المتحدث باسم الهيئة: المحذوفون من القاعدة الانتخابية مليون و510 آلاف مواطن.. القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية الأعلى تصويتا.. وإعلان النتيجة 2أبريل

الوطنية للانتخابات" توضح آخر تطورات عملية الانتخابية.. المتحدث باسم الهيئة: المحذوفون من القاعدة الانتخابية مليون و510 آلاف مواطن.. القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية الأعلى تصويتا.. وإعلان النتيجة 2أبريل

صور .."المصريون شداد وقت الأزمات".. طوابير الناخبين صفعة على وجه وسائل الإعلام الغربية المحرضة ضد مصر.. الإقبال الكثيف يكذب التقارير الإعلامية عن العزوف.. والانتخابات الرئاسية تمزج جميع فئات المجتمع فى جسد واحد

صور .."المصريون شداد وقت الأزمات".. طوابير الناخبين صفعة على وجه وسائل الإعلام الغربية المحرضة ضد مصر.. الإقبال الكثيف يكذب التقارير الإعلامية عن العزوف.. والانتخابات الرئاسية تمزج جميع فئات المجتمع فى جسد واحد

فيديو.. الجدة حكيمة 101 عام تشارك بالانتخابات على سرير الإسعاف بالأزبكية

فيديو.. الجدة حكيمة 101 عام تشارك بالانتخابات على سرير الإسعاف بالأزبكية

أرسنال يعلن تجديد عقد محمد الننى

أرسنال يعلن تجديد عقد محمد الننى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة