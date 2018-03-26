إصابة قاضى مشرف فى لجنة انتخابية بنزلة معوية بالدقهلية ونقله للمستشفى







الدقهلية - محمد حيزة

قال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم نقل القاضى المشرف على لجنة قشطة الانتخابية، التابعة لمدينة المنزلة، بعد إصابته بنزلة معوية إلى المستشفى ليتلقى العلاج.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الدقهلية 4 ملايين و95 ألفا و729 مواطنا يصوتون فى 983 لجنة فرعية تشرف عليها 23 لجنة عامة و792 مركزا انتخابيا .