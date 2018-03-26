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إصابة قاضى مشرف فى لجنة انتخابية بنزلة معوية بالدقهلية ونقله للمستشفى

الإثنين، 26 مارس 2018 11:55 ص
إصابة قاضى مشرف فى لجنة انتخابية بنزلة معوية بالدقهلية ونقله للمستشفى الانتخابات الرئاسية





الدقهلية - محمد حيزة
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قال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم نقل القاضى المشرف على لجنة قشطة الانتخابية، التابعة لمدينة المنزلة، بعد إصابته بنزلة معوية إلى المستشفى ليتلقى العلاج.
 
  
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الدقهلية 4 ملايين و95 ألفا و729 مواطنا يصوتون فى 983 لجنة فرعية تشرف عليها 23 لجنة عامة و792 مركزا انتخابيا.
 

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

 


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