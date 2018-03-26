إسعاف المنوفية تنقل ناخبا بعد إغمائه داخل اللجنة







المنوفية - محمد فتحى

قال الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق إسعاف المنوفية، إنه تم نقل ناخب بعد إصابته بحالة إغماء داخل اللجنة الانتخابية.

وأوضح عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم الدفع بسيارة إسعاف تحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف المحافظة، وتم نقل حالة صبرى راشد 45 سنة، من شبين الكوم، إلى مستشفى شبين الكوم.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة المنوفية مليونين و514 ألفا و278 مواطنا يصوتون فى 596 لجنة فرعية تشرف عليها 12 لجنة عامة و522 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.