أول صور وفيديو للإرهابى المتورط فى محاولة استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية







كتب محمود الضبع

حصل "اليوم السابع" على صور وفيديوهات لكاميرات مراقبة فى موقع حادث استهداف موكب مدير أمن الاسكندرية ، وكذلك صورة لبطاقة الرقم القومى للمتهم الإخوانى الهارب، باسم محمد إبراهيم جاد، من مركز مطوبس - محافظة كفر الشيخ.

وكانت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية قد نجحت فى توجيه ضربة أمنية مؤثرة للجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية (حركة حسم)، وتمكنت فى زمن قياسى من كشف بؤرة إرهابية لعدد من عناصر الحركة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة فجر أمس الأحد وتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع عناصرها مما أسفر عن مصرع (6) عناصر.

وتم تحديد هوية (3) منهم وهم كل من الإرهابيين الإخوانيين (أمام فتحى أمام خريبة، محمود محمد حسن عبد الحميد مبروك، أحمد مجدى إبراهيم محمد زهرة) والمطلوب ضبطهم على ذمة القضية رقم (1074/ 2017 حصر أمن دولة عليا "الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية") وعُثر بحوزتهم على ("4" بندقية آلية، "4" خزينة، بندقية خرطوش، كمية متنوعة من الذخائر، 6 عبوات متفجرة).

وكانت معلومات قطاع الأمن الوطنى قد كشفت عن مسئولية البؤرة الإخوانية بقيادة الإخوانى/ باسم محمد إبراهيم جاد (هارب بإحدى الدول العربية) عن حادث استهداف ا مدير أمن الإسكندرية بتاريخ 24 مارس الجارى، كما كشفت المعلومات عن اضطلاع المتهم بتاريخ 17 يناير 2017 بشراء السيارة المستخدمة فى الحادث وتبين أنها ماركة (ميتسوبيشى لانسر – فضى اللون – تحمل لوحات مزورة رقم 402076 ملاكى الإسكندرية، وأن صحة رقمها س ج ج 2832) من أحد المعارض بالإسكندرية بإسم إحدى السيدات بزعم أنها زوجته وتكليفه لعناصر تلك البؤرة بتفخيخ السيارةمن خلال ذرع عبوة متفجرة داخلها وتفجيرها عن بعد حال مرور سيارة مدير الأمن.

وأوضحت الداخلية، أن عناصر تلك البؤرة تلقت عدة تكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بالتخطيط لاستهداف عدد من الشخصيات الهامة والمواقع الحيوية بمحافظات (الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ)، بهدف ترويع المواطنين وهز ثقتهم فى مؤسسات الدولة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات، وجارى ملاحقة عناصر البؤرة الإخوانية الإرهابية الهاربة.