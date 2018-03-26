ألمانيا تدين إطلاق الحوثيين صواريخ على المملكة العربية السعودية

ألمانيا تدين إطلاق الحوثيين صواريخ على المملكة العربية السعوديةالإثنين، 26 مارس 2018 08:12 م
صاروخ باليستى- أرشيفية
أ ش أ
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أدانت ألمانيا بشدة إطلاق مليشيا الحوثى فى اليمن المدعومة من إيران صواريخ باليستية تجاه الأماكن السكنية فى بعض المدن السعودية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية ـ فى بيان صادر عن السفارة الألمانية بالقاهرة ـ يتعين وضع نهاية للهجمات الصاروخية على السعودية لأنها تزيد من حدة الصراع وتهدد بتقويض الجهود الجارية التى يبذلها المبعوث الخاص الجديد الذى يجرى فى الوقت الراهن مباحثات وساطة فى اليمن.
وتابع ":إن الوضع الإنسانى فى اليمن أصبح كارثيا جراء الصراع المسلح الذى استمر ثلاث سنوات ، ونحن الآن فى أمس الحاجة إلى حل سياسى لهذا الصراع".
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