أصوات السيدات تضىء صناديق مصر.. نساء المنيرة يتوافدن على لجان الانتخابات







كتب رمضان حسن

يتواصل توافد مئات المواطنين على لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنين فى حى السيدة زينب، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2018، ويسيطر كبار السن على المشهد فى اللجنة.

كانت قد انطلقت صباح اليوم الأحد الانتخابات الرئاسية 2018، التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى، وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 59 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من اليوم حتى الأربعاء المقبل، ومن المنتظر إعلان نتيجة الجولة الأولى الاثنين 2 أبريل.

ويبلغ عدد الناخبين فى القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا، يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى أرجاء مصر 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف.

وكان ملايين المصريين المقيمين بالخارج قد صوتوا فى الانتخابات، عبر 139 مقرا انتخابيا فى السفارات والقنصليات المصرية بأنحاء العالم، وامتد التصويت من الجمعة 16 حتى الأحد 18 مارس الجارى، وشهدت الأيام الثلاثة إقبالا حاشدا واحتفالات من آلاف المصريين الذين شاركوا فى السباق، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت المصريين بالخارج ضمن النتائج المجمعة للانتخابات مطلع أبريل.



كبار السن يتوافدون علي مدرسة المنيرة للمشاركة فى الانتخابات



كبار السن يتوافدون على مدرسة المنيرة للمشاركة فى الانتخابات



كبار السن يتوافدون على مدرسة المنيرة للمشاركة فى الانتخابات



كبار السن يتوافدون على مدرسة المنيرة للمشاركة فى الانتخابات