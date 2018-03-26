أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من حرب تجارية أمريكية صينية







رويترز

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخامى برنت وغرب تكساس الوسيط، اليوم الاثنين، مع تأثر الأسواق العالمية سلبا بالمخاوف من حرب تجارية وشيكة بين الولايات المتحدة والصين.

وفى آسيا استهلت عقود شنغهاى الآجلة للنفط الخام تعاملاتها بقوة من حيث الحجم مع شراء المستثمرين وتجار السلع الأولية فى أحدث أداة مالية عالمية لتداول النفط.

لكن شبح حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين يلقى بظلاله على الأسواق مما عصف بالأسهم الآسيوية اليوم. تأتى التراجعات بعد أن وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأسبوع الماضى مذكرة قد تفرض رسوما على واردات من الصين تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار.

أثر ذلك سلبا على عقود النفط الخام الآجلة أيضا، تراجعت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 29 سنتا بما يعادل 0.4 % إلى 65.59 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 70.23 دولار للبرميل بانخفاض 22 سنتا أو 0.3 %.

وقفزت عقود شنغهاى إلى 447.1 يوان (70.88 دولار) للبرميل بعد فترة وجيزة من تدشينها ثم تراجعت لتغلق عند 429.9 يوان (68.15 دولار)

تعرض الخام لضغوط أيضا من ارتفاع عدد الحفارات النفطية العاملة فى الولايات المتحدة، إلى أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 804 مما ينبئ بمزيد من الزيادة فى الإنتاج الذى قفز بالفعل بمقدار الربع منذ منتصف 2016 إلى 10.4 مليون برميل يوميا.