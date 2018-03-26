video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 مارس 2018 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من حرب تجارية أمريكية صينية

الإثنين، 26 مارس 2018 10:58 ص
أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من حرب تجارية أمريكية صينية تكرير البترول - أرشيفية





رويترز
إضافة تعليق

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخامى برنت وغرب تكساس الوسيط، اليوم الاثنين، مع تأثر الأسواق العالمية سلبا بالمخاوف من حرب تجارية وشيكة بين الولايات المتحدة والصين.

وفى آسيا استهلت عقود شنغهاى الآجلة للنفط الخام تعاملاتها بقوة من حيث الحجم مع شراء المستثمرين وتجار السلع الأولية فى أحدث أداة مالية عالمية لتداول النفط.

لكن شبح حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين يلقى بظلاله على الأسواق مما عصف بالأسهم الآسيوية اليوم. تأتى التراجعات بعد أن وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأسبوع الماضى مذكرة قد تفرض رسوما على واردات من الصين تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار.

أثر ذلك سلبا على عقود النفط الخام الآجلة أيضا، تراجعت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 29 سنتا بما يعادل 0.4 % إلى 65.59 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 70.23 دولار للبرميل بانخفاض 22 سنتا أو 0.3 %.

وقفزت عقود شنغهاى إلى 447.1 يوان (70.88 دولار) للبرميل بعد فترة وجيزة من تدشينها ثم تراجعت لتغلق عند 429.9 يوان (68.15 دولار)

تعرض الخام لضغوط أيضا من ارتفاع عدد الحفارات النفطية العاملة فى الولايات المتحدة، إلى أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 804 مما ينبئ بمزيد من الزيادة فى الإنتاج الذى قفز بالفعل بمقدار الربع منذ منتصف 2016 إلى 10.4 مليون برميل يوميا.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مفاوضات تجارية بين بكين وواشنطن لتحسين شروط وصول أمريكا للسوق الصينى

الدول الأكثر استخداما للإنترنت المظلم لبيع الأسلحة.. أمريكا فى المقدمة

الصين تطلق بورصة النفط للحد من هيمنة أمريكا بعد اشتعال الحرب التجارية بينهما

اخبار النفط

اخبار الاقتصاد

اخبار عالمية

اسعار النفط

امريكا




لا تفوتك
فيديو ..رئيس الوزراء: "مفيش أى حاجة هتخوف المصريين لا عمليات إرهابية ولا غيره"

فيديو ..رئيس الوزراء: "مفيش أى حاجة هتخوف المصريين لا عمليات إرهابية ولا غيره"

صور.. البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين

صور.. البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين

الرهان على الستات.. مشاركة السيدات بالانتخابات على رادار "القومى للمرأة".. لو واجهتك مشكلة خلال التصويت اتصلى بالخط الساخن 15115.. والمجلس يدفع بـ 300 متابع لتذليل العقبات.. مايا مرسى: أبهروا العالم من جديد

الرهان على الستات.. مشاركة السيدات بالانتخابات على رادار "القومى للمرأة".. لو واجهتك مشكلة خلال التصويت اتصلى بالخط الساخن 15115.. والمجلس يدفع بـ 300 متابع لتذليل العقبات.. مايا مرسى: أبهروا العالم من جديد

صور.. عمال مصر يصنعون المستحيل.. "اليوم السابع" يلتقى العاملين بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.. خلية نحل فى سباق مع الزمن لإنجاز الأعمال.. العاملين:"حاسين بالفخر.. وكلنا هننزل انتخابات الرئاسة بلجنة المغتربين"

صور.. عمال مصر يصنعون المستحيل.. "اليوم السابع" يلتقى العاملين بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.. خلية نحل فى سباق مع الزمن لإنجاز الأعمال.. العاملين:"حاسين بالفخر.. وكلنا هننزل انتخابات الرئاسة بلجنة المغتربين"

إيه علامات الجمال عند المرأة وإزاى تحافظى عليها مهما كبرتى

إيه علامات الجمال عند المرأة وإزاى تحافظى عليها مهما كبرتى

مران أخير للفراعنة اليوم فى لاتس جراند قبل مباراة اليونان

مران أخير للفراعنة اليوم فى لاتس جراند قبل مباراة اليونان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة