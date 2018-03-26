أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 662 جنيها







كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الإثنين 26-3-2018 بقيمة 4 جنيهات، بعد ارتفاع السعر العالمى للأوقية نتيجة انخفاض الدولار أمام اليورو.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

عيار 18 :567 جنيها

عيار 21 : 662 جنيها

عيار 24 : 756 جنيها

الجنيه : 5296 جنيها

الأوقية : 1354 دولارا