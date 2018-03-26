أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 662 جنيها

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 662 جنيهاالإثنين، 26 مارس 2018 04:46 م
الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الإثنين 26-3-2018 بقيمة 4 جنيهات، بعد ارتفاع السعر العالمى للأوقية نتيجة انخفاض الدولار أمام اليورو.
وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:
عيار 18 :567 جنيها
عيار 21 : 662 جنيها
عيار 24 : 756 جنيها
الجنيه : 5296 جنيها
الأوقية : 1354 دولارا
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