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أجواء احتفالية للمسنين أمام اللجان الانتخابية بالمرج

الإثنين، 26 مارس 2018 10:55 ص
أجواء احتفالية للمسنين أمام اللجان الانتخابية بالمرج إدلاء المصريين بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية





كتب أحمد حسنى
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احتفل عدد من أهالى المرج أمام لجنة مدرسة الشهيد محمد فؤاد على أنغام "تسلم الأيادى"، بعد الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة 2018.
 

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

 

فيما يبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

 


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