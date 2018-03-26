أبو الغيط يجرى مباحثات مع الملك عبد الله الثانى حول الأوضاع العربية

أبو الغيط يجرى مباحثات مع الملك عبد الله الثانى حول الأوضاع العربيةالإثنين، 26 مارس 2018 10:13 ص
أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر
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وصل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى العاصمة الأردنية عمان صباح اليوم الاثنين، وذلك في زيارة يستقبله خلالها الملك عبد الله الثاني لإجراء مباحثات تتناول مجمل الأوضاع العربية.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط يعتزم أن يستعرض خلال اللقاء مع العاهل الأردني أهم جهود وتطورات العمل العربي المشترك خلال الفترة الأخيرة، وذلك في ضوء تولي المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة القمة العربية منذ قمة عمان في مارس 2017 ، وهي الرئاسة التي ستسلم إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة.
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