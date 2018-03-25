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98 رحلة لمصر للطيران تغادر مطار القاهرة خلال 24 ساعة

الأحد، 25 مارس 2018 11:22 م
98 رحلة لمصر للطيران تغادر مطار القاهرة خلال 24 ساعة مطار القاهرة الدولى - أرشيفية





كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال 24 ساعة الماضية إقلاع 98 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران لتنقل جمعيها 7 آلاف و931 راكبًا من مختلف الجنسيات.

 

وأفاد مصدر ملاحى، أن معظم رحلات مصر للطيران شهدت انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، موضحًا أن طائرات الشركة نقلت ركابها للعديد من العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية.

 

 وسيرت الشركة الوطنية مصر للطيران 30 رحلة داخلية للمطارات والمدن السياحية المصرية فى اطار خطة الشركة للعمل إلى تنشيط السياحة من خلال تسيير رحلات إلى كافة المدن والمطارات المصرية.

 


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