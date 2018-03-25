وحدة مناهضة العنف بجامعة المنيا تواصل نشر الوعى بقضايا المرأة







المنيا - حسن عبد الغفار

تستكمل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا إنعقاد نداوتها بكليات الجامعة والتى تستهدف من خلالها نشر الوعي والتثقيف القانوني والاجتماعي الخاص بقضايا المرأة، وتوعية مجتمع الجامعة والمجتمع الخارجى بمناهضة العنف ضدها، حيث نظمت ندوتين بكلية العلوم تحت عنوان أنماط وأسباب العنف الممارس ضد المرأة والآخرى بكلية التربية للطفولة المبكرة بعنوان العنف ضد المرأة وأثره على السمات المزاجية وذلك تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة الوحدة، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير الوحدة.

وتناولت موضوعات الندوتين أثر العادات والتقاليد والتنشئة الاجتماعية الغير سليمة والمتمثلة في التميز والتفريق بين الذكر والأنثى والذى يدفع إلى العنف ضدها، وأشكال ومظاهر العنف سواءًا العنف الجسدى أو النفسى أو الاجتماعى، هذا إلى جانب الآثار النفسية والصحية المترتبة من العنف ضد المرأة.

كما أوضح مدير الوحدة، ومنسقها الوجهة القانونية التى تكفل حماية المرة وتجرم كل من يرتكب أو يسبب إيذاءاً لها، مؤكدين بأن الوحدة تضمن للشاكية معالجة قانونية للمشكلة وفي سرية تامة وذلك من خلال التقدم بشكواها المكتوبة أو الشفوية للوحدة عن طريق منسقيها المتواجدين بكل كلية أو عن طريق التوجه لمقر الوحدة مباشرة بكلية الحقوق بالجامعة.

حاضر ندوتى كلية العلوم والتربية للطفولة المبكرة الدكتور "حسن سند"، والدكتور جمال عاطف مدرس القانون الخاص بكلية الحقوق ومنسق عام الوحدة بالجامعة، والدكتور منصف محفوظ مدير مستشفى الصحة النفسية بالمنيا، والدكتورة منال فايز أبو سمرة الاستاذ بكلية الطب البشري بالمنيا، والدكتورة سلوى عبد السلام الاستاذ بعلم النفس بكلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة غادة فرغل منسقة الوحدة بكلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة رجاء عبد الودود استاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بالمنيا، والدكتورة منى منسقة الوحدة بكلية العلوم، وذلك بحضور وكلاء الكليتين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بهما.