مهاب مميش: الانتهاء من مفاوضات موانئ دبى قريبا







كتبت: دانه الحديدى

عقد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش اجتماعا، صباح اليوم، الأحد، لمناقشة الموقف الحالى للمشروعات والاستثمارات المقامة بالقطاعين الشمالى والجنوبى، وما تم الانتهاء منه فى تطوير بعض المناطق الصناعية وكذلك الموانئ.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن معدلات تنفيذ الأعمال المقامة داخل المنطقة الاقتصادية تسير بنجاح كبير، بالتوازى مع التسويق لمشروعات المنطقة خارجيا، مضيفا أن المفاوضات مع موانئ دبى العالمية فى مراحلها النهائية لتبدأ مرحلة جديدة من العمل خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى العمل بالتوازى على جذب المستثمرين لإقامة مشروعات بمنطقة العين السخنة العالمية.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن الاستثمار وفتح أواصر التعاون مع كبار المستثمرين فى العالم يخلق منافسة عالمية بين الهيئة وشركائها، ومن ثم يضع المنطقة على الخارطة العالمية، وكذلك هو نجاح للجميع.

على جانب آخر أكد الفريق أن معدلات التنفيذ فى الأعمال بالأرصفة الجديدة فى شرق بورسعيد أوشكت على الانتهاء، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتا إلى أن ميناء شرق بورسعيد واحدا من أهم مراكز توزيع الحاويات من خلال شبكة من سفن الروافد مما يزيد من الدخل بالعملة الصعبة لخزانة الدولة.

وأشار إلى أن ميناء شرق بورسعيد تبلغ استثماراته 1.8 مليار دولار ويوفر 8000 فرصة عمل مباشرة، مضيفا أن سبتمبر المقبل وبعد الإنتهاء من إنشاء الارصفة البحرية الجديدة وأعمال التكريك واختيار أفضل المشغلين للأرصفة، سيقوم كل مشغل بالبدء الفورى فى تجهيز الأرصفة بالأوناش وإعداد الساحات الخلفية خلف الرصيف البحرى، للبدء الفورى فى تشغيل الأرصفة واستقبال السفن بالمنطقة.

كما تطرق اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لعرض موقف المشروعات الحالية فى كلا القطاعين الشمالى والجنوبى، وكذلك أعمال البنية التحية فى المناطق الصناعية القطاعين.

حضر الاجتماع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ونواب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية والشمالية.