مسئول شركة أوبر: عدد المستخدمين وصل 4 ملايين راكب يخدمهم 150 ألف سائق







كتب - نورا فخرى

قال أحمد علي، مدير السياسات لشركة أوبر عن شمال افريقيا، إن عدد مستخدمى خدمات الشركة، خلال 3 سنوات من العمل، بلغ 4 ملايين راكب، يخدمهم 150 ألف سائق.

وأضاف على - خلال جلسة الحوار المجتمعى التى ينظمها ائتلاف دعم مصر ، اليوم فى حضور د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار - أن شركات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات لها دور مهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن 70% من الشركاء كانوا يعانون من البطالة قبل العمل لدى الشركة.

وتابع على فى كلمته، أن جزءا كبيرا من الشركاء العاملين بالشركة، لاسيما ( قائدى السيارات) من الشباب تحت سن 32 عاماً.

ولفت علي، إلى أن الشركة تابعت مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، أثناء إعداده داخل اللجنة الوزارية المشكلة بالحكومة، وتم التشاور معنا، ومراعاة الحصول على وجهات نظرنا، قائلاً : " نتمنى أن يخرج القانون بأفضل صورة، وننظر للمستقبل بشكل أفضل، وتشجيع الاستثمار والاقتصاد التشاركي".

دير جلسه الحوار، الدكتور مجدى مرشد أمين عام الائتلاف، بحضور الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل، النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات، إضافة إلى مجموعة من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء شركات النقلالبرى ممثلين عن شركتى أوبر وكريم.

وتأتى جلسة الحوار المجتمعى التى يعقدها ائتلاف دعم مصر، اليوم فى إطار جهودة لإتاحة الفرصة لتعزيز ثقافة الحوار المجتمعى.