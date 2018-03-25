محافظ جنوب سيناء يدعو الأهالى للنزول الى صناديق الاقتراع







جنوب سيناء – فايزة مرسال

دعا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء كافة الاهالى للنزول الى صناديق الاقتراع واختيار مرشحهم الرئاسى فى حرية وشفافية لنثبت للعالم اجمع اننا شعب حر وصلب يستطيع مقاومة كافة اشكال الارهاب جاء ذلك جولة المدينة ابوزنيمة .

وتوجه الى مصنع لمبات اللد بالمدينة والذى يتبع للمدرسة الفنية الصناعية وشاهد خط الانتاج والتقى بابناءة المتدربين من الطلبة واثنى على هذة التجربة الفريدة التى تمكن الطلاب من اقتحام سوق العمل فى سن مبكرة ثم قام بزيارة الى مركز الشباب وامر بتشجيع الانشطة الرياضية

وقام بزيارة الى مدرسة ابو زنيمة الثانوية وتفقد معرضا للمنتجات اليدوية والفنية واقسام النجارة والملابس الجاهزة والمواد الغذائية والتى تنتج بايدى الطلاب وتطرح للبيع فى السوق المحلى واثنى على جودة المنتج ومهارة الصانع ، ثم لبى الدعوة لحضور حفلا فنيا بمسرح المدرسة شمل عدد من الفقرات من غناء واناشيد وطنية وشعر واثنى على الموهبة الفطرية للطلاب وامر بدعمهم وطالب باشتراكهم فى الاحتفالات الفنية للمحافظة الشهر القادم بطور سيناء فى ذكرى اعياد سيناء