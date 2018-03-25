محافظ الوادى الجديد يتابع غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية بالمحافظة







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أعمال غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة، والمشكلة من كافة الجهات المختصة، والتى بدأت انعقادها لمتابعة انتهاء تجهيزات الانتخابات الرئاسية وسوف تستمر على مدار 3 أيام بحضور اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة وكافة القيادات التنفيذية والأمنية المعنية بالعملية الانتخابية بالمحافظة.

وقام المحافظ بإجراء اتصال عبر "سكاى بى" بجميع مراكز المحافظة اطمئن خلاله على إجراءات تأمين المقار واللجان الانتخابية وكافة الاستعدادات والجاهزية، والتى من شأنها توفير كافة سبل الراحة للناخبين للإدلاء بأصواتهم وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمام الجهات المنوط بها الإشراف على العملية الانتخابية، والانتهاء من تجهيز أماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة لتخرج الانتخابات بصورة مشرفة تليق بالمحافظة.

وأكد المحافظ على جميع الجهات بضرورة المتابعة الحية لكافة الأحداث التى تتم بكافة المقار الانتخابية على مدار الساعة طوال فترة الانتخاب، وانتظام سير العملية الانتخابية، والتأكد من بدء عمليات الاقتراع بكافة اللجان فى الموعد المحدد له، وشدد المحافظ على ضرورة متابعة مديرى المديريات المعنية ورؤساء المدن مؤكدا على انعقاد غرف عمليات فرعية بمراكز المحافظة بشكل دائم، ومتابعة انتظام عمليات الاقتراع بكافة اللجان لحين انتهاء الانتخابات، والتأكد من توفير سبل الدعم والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الوادى الجديد 168 ألفا و836 مواطنا يصوتون فى 61 لجنة فرعية تشرف عليها 5 لجنة عامة و60 مركزا انتخابيا. ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.