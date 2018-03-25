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محافظ الدقهلية يتفقد مقار ولجان انتخابات الرئاسة للاطمئنان على جاهزيتها

الأحد، 25 مارس 2018 11:08 م
محافظ الدقهلية يتفقد مقار ولجان انتخابات الرئاسة للاطمئنان على جاهزيتها جانب من الجولة





الدقهلية شريف الديب
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تفقد الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأحد، المقار واللجان الانتخابية والمقر المركزى لغرفه العمليات الرئيسية بنادى القوات المسلحة بطلخا، للاطمئنان على الانتهاء من كافة استعدادات الأجهزة التنفيذية للانتخابات الرئاسية، واستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى بالانتخابات الرئاسية، والتى تبدأ غدًا الإثنين وتستمر حتى الأربعاء من مارس الجارى باللجان الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

 

وأضاف الشعراوى، فى تصريحات صحفيه له اليوم، أنه تم المرور خلال الجولة على عدد من المقرات واللجان الانتخابية بمدينة المنصورة شملت لجان مدارس الشهيد محمد رشاد غنيم الثانوية، خالد الطوخى الابتدائية، الأمام محمد عبده الابتدائية، شجرة الدر الابتدائية، بالإضافة إلى تفقد المقر المركزى لغرفة العمليات الرئيسية بنادى القوات المسلحة بطلخا.

 

وأوضح محافظ الدقهلية، أن الجولة استهدفت الوقوف على تمام الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن اللجان العامة بلغت 23 لجنة على مستوى المحافظة، واللجان الفرعية 983 لجنة تتواجد فى 792 مقرا ومركزا انتخابيا، وان عدد الاصوات للناخبين تبلغ 4 ملايين و95 ألفا و720 صوتا انتخابى مستوى المحافظة.

 

وأكد الشعراوى، على أنه تم الانتهاء من تجهيز مقار اللجان الانتخابية بكافة القرى والمراكز وتزويدها بكافة الاحتياجات، مضيفًا أنه كلف رؤساء المراكز والمدن بمراجعة سيارات الاسعاف والإطفاء والاطمئنان على جاهزيتها فى نقاط التمركزات الخاصة بها لمواجهة أى طارئ، مشددًا على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة، والتأكيد على المسئولين التواجد كلًا فى نطاقه على مدار الساعة والتنسيق مع الاجهزة الأمنية لمتابعة التأمين التام للعملية الانتخابية حتى الانتهاء منها وإعلان النتيجة.

 

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أنه تم تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت، لافتًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة عمليات التصويت وازالة أى معوقات وتم تشكيل لجنه عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.

 

وأكد الشعراوى، على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين فى الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضارى لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين فى اختيار رئيسهم واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

 

رافق محافظ الدقهلية، خلال الجولة قيادات القوات المسلحة القائمين على العملية الانتخابية وغرفه العمليات المركزية للقوات المسلحة بالدقهلية.


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