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مجلس الوزراء السورى يضع خطة لإعادة إعمار شاملة فى الغوطة الشرقية

الأحد، 25 مارس 2018 11:11 م
مجلس الوزراء السورى يضع خطة لإعادة إعمار شاملة فى الغوطة الشرقية جانب من العنف فى سوريا _صورة أرشيفية





دمشق أ ش أ
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وضع مجلس الوزراء السورى، اليوم الأحد، خطة لإعادة إعمار تنموية وخدمية وعمرانية وتنظيمية واستثمارية شاملة للغوطة الشرقية.

وأكد الوزراء المجتمعون، وفقا لقناة"روسيا اليوم"، أن إعادة الإعمار يجب أن تكون بالشكل الذى يحافظ على هويتها الزراعية والحرفية ويتوافق مع محددات التخطيط الإقليمي، بالإضافة إلى وضع خطة منظمة لعودة الأهالى المهجرين بفعل الإرهاب إلى مدنهم وقراهم.

وطلب المجلس من كل الوزارات وضع خطوات تنفيذية حسب اختصاص كل وزارة لعودة جميع الخدمات إلى الغوطة من مدارس ومخافر شرطة ومراكز صحية ومستشفيات ومؤسسات التجارة الداخلية والمخابز والاتصالات والمياه والكهرباء وإزالة الأنقاض وتعبيد الطرقات.

كما كلف بعقد اجتماع تحضيرى لعودة الموظفين إلى المؤسسات الحكومية فى مدن وبلدات الغوطة الشرقية مع بدء ترميم الأبنية الحكومية عبر مجموعات عمل متخصصة فى هذا المجال.

وكلف المجلس وزارتى الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان وضع دراسة تنفيذية للمباشرة بتأهيل مدخل دمشق من جهة حرستا "البانوراما"، نظرا للأهمية الكبيرة لهذا المدخل الذى يربط دمشق والمنطقة الجنوبية بالمحافظات الأخرى.

ووافق مجلس الوزراء السورى على منح الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية سلفة قدرها مليارا ونصف المليار ليرة سورية بهدف تمكينها من إنشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الإلكتروني.

 


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