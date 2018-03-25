شاهد صورة بطاقة التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018

شاهد صورة بطاقة التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018الأحد، 25 مارس 2018 08:51 م
بطاقة التصويت فى انتخابات الرئاسة 2018
كتب أحمد سامح
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عرض الإعلامى أحمد موسى، بطاقة التصويت فى الانتخابات الرئاسية مصر 2018، المقرر انطلاقها فى الداخل، غداً الاثنين، وتستمر لمدة ثلاثة أيام 26 و27 و28 مارس الجارى.
وسرد أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة التصويت فى الانتخابات الرئاسية بدء من دخول اللجنة واختيار المرشح المرغوب، ووضع ورقة الانتخاب فى صناديق الاقتراع، مضيفاً: "اختار اللى انت عاوزه ولكن الأهم هو اختيارك لمصر ونزولك لمصر، لأن نزولك عشان بلدنا".
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عدد الردود 0
بواسطة:
محمود السعدني
احمل الاعلام والحكومه لتحمل المسئوليه
لدي ابن احتياجات خاصه 19 سنه واسمه مصطفي محمود السعدني 3 ش سعيد ذز الفقار المنيل بطاقه رقم قومي 29810200102593 واسمه مدرج بالكشوف الانتخابيه وهانزل علشان ينتخب واي اعلام صوره هاعمل مشكله كبيره واذا رفض القاضي رئيس اللجنه مشكله تانيه - الالاسباب من الحكومه خطـأها لم تنقي كشوف الانتخابات 2- التضامن نزل اعلان لتسجيلهم في برنامح فاشل لايسجل حاولت وفشلت 3- ابني مصمم ينزل ومش هاقدر اقوله لا ولو البلد قالت له لا لن اتحمل غضب او زعله الله مابلغت اللهم فا اشهد = والد الشاب محمود السعدني