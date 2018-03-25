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سفر وعودة 1103 مصريين وليبيين و282 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأحد، 25 مارس 2018 11:31 م
سفر وعودة 1103 مصريين وليبيين و282 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم البرى - أرشيفية





مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1103 مصريين وليبيين و 282 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 896 إلى الجانب الليبي، بينهم 157 مصريا و739 ليبيا.

 

كما تم إنهاء إجراءات وصول 207 بينهم 181 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 26 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 388 ألف و 498 مصريا.

 

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 160 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 122 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

فيما نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 362 مخالفة مرورية وتحصيل 5 آلاف و200 جنيه غرامات فورية وضبط  سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

 

وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 48 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

 

كما تم أخذ عينات عشوائية من15  من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 3 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة. وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.


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