سعد الحريرى: مشروع تيار المستقبل هو أن نحمى البلد بالعمل وليس بالكلام







بيروت أ ش أ

قال رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، " إن مشروع تيار المستقبل هو أن نحمى البلد والشمال بالعمل وليس بالكلام وبالاعتدال وليس بالتطرف وبصلابة الموقف والحكمة وليس بالصراخ والحروب الوهمية ، وبالصدق مع الناس وليس بشراء صداقة الناس".

وأضاف الحريرى " إن استقرار شمال لبنان وأمانه وإنمائه وكرامته وعروبته واعتداله هى الأمانة التى تحملها لائحة المستقبل للشمال فى هذه الانتخابات".

جاء ذلك خلال كلمة الحريرى ألقاها فى الحفل الذى أقامه تيار المستقبل اليوم فى طرابلس للإعلان عن لائحة "المستقبل للشمال" والتى تضم المرشحين : محمد كبارة وسمير الجسر وديما جمالى وسامر فتفت وقاسم عبد العزيز وعثمان علم الدين وشادى نشابى ووليد صوالحى ونعمة محفوض وجورج بكاسينى وليلى شحود.