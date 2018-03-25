رئيس وزراء العراق يبحث مع قائد عسكرى أمريكى التنسيق الاستخبارى بين البلدين







بغداد أ ش أ

بحث رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل التدريب والتنسيق الاستخبارى بين البلدين.

وأشاد فوتيل ،فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"، اليوم الأحد، بقدرات وخطط القوات العراقية، وتعاملها بجدية مع بقايا الإرهابيين.

وكان قائد القيادة الأمريكية الوسطى جوزيف فوتيل قد جدد، فى تصريحات سابقة، دعم بلاده الكامل لبغداد فى الحرب ضد "الإرهاب".