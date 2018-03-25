خالد صلاح يشارك فى حفل الاحتفاء بالوزير قطان بعد انتهاء عمله سفيرا بالقاهرة

خالد صلاح يشارك فى حفل الاحتفاء بالوزير قطان بعد انتهاء عمله سفيرا بالقاهرةالأحد، 25 مارس 2018 09:05 م
خالد صلاح و أحمد أبو هشيمة وعلاء الكحكى فى حفل السفارة السعودية
كتب مصطفى عنبر
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حضر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير صحيفة اليوم السابع، الحفل الذى تقيمه سفارة المملكة العربية السعودية فى مصر، برعاية عبد الخالق بن رافعة، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية السعودية فى مصر، بمناسبة صدور الأمر الملكى بتعيين أحمد بن عبد العزيز قطان، وزيرا للدولة للشئون الأفريقية، وانتهاء فترة عمله كسفير للمملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية.
حضر الحفل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وعلاء الكحكى، ونخبة من رجال الدولة والسياسة والبرلمان، وعدد من الوزراء وكوكبة من المثقفين والإعلاميين والرياضيين ورؤساء تحرير الصحف والمجلات، وسفراء دول عربية وأجنبية.
كان فى استقبال الحضور، الوزير أحمد بن عبد العزيز قطان، وعبد الخالق بن رافعة، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية السعودية فى مصر، ونائب مندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية.
خالد صلاح وأحمد أبو هشيمة وعلاء الكحكى فى حفل السفارة السعودية
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