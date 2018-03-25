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حركة "السلام الآن": زيادة المستوطنات الإسرائيلية بالضفة بعد عام من رئاسة ترامب

الأحد، 25 مارس 2018 10:26 م
حركة "السلام الآن": زيادة المستوطنات الإسرائيلية بالضفة بعد عام من رئاسة ترامب اعمال بناء _ صورة أرشيفية





أ ش أ
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كشف تقرير أصدرته حركة (السلام الآن) الإسرائيلية ذات الميول اليسارية ، النقاب عن زيادة أعداد المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة خلال العام الأول من حكم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وذكرت الحركة ـ فى تقريرها ، الذى أورده راديو (صوت أمريكا) فى نشرته الليلة باللغة الإنجليزية ـ أن إسرائيل أقامت 2783 مستوطنة جديدة فى الضفة الغربية خلال عام 2017 ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17 فى المائة تقريبا فى المعدل السنوى لإقامة المستوطنات منذ تولى بنيامين نتنياهو منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية عام 2009.

وأضاف التقرير أن 78 فى المائة من هذه المستوطنات الجديدة تدخل فى إطار المستوطنات التى يمكن إزالتها فى حالة إقامة دولة فلسطينية.

وأشار راديو (صوت أمريكا) إلى أن تقرير حركة (السلام الآن) لم يصل إلى حد إلقاء اللوم على ترامب بمفرده فى تزايد أعداد المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية ، ولكنه أكد أن تلك الخطوات تعنى - فيما يبدو - أن رئاسة ترامب لم يكن لها تأثير رادع يذكر على تلك الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب.

 


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حركة السلام الآن

المستوطنات الإسرائيلية

الضفة

رئاسة ترامب




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حليم بقال العمليه

خليهم يبنوا....

.... بكره الفلسطنيين ياخدوها مبنيه و مفروشه ببلاش.... عملية وقت!

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