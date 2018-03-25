جامعة قناة السويس تكرم بطلة سباحة الزعانف فجر أسامة







الإسماعيلية – جمال حراجى

استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ابنة الإسماعيلية فجر أسامة فاروق على، لاعبة بفريق السباحة بالزعانف بنادى القناة بهيئة قناة السويس، والطالبة بالصف السادس الابتدائى ابنة جامعة الطفل بجامعة قناة السويس، والتى حصلت فى بطولة الجمهورية للزعانف والمقامة باستاد القاهرة، وعلى كأس أحسن سباحة فى مرحلة 12 سنة بنات على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك فى بطولة الزعانف بعد حصولها، على الذهبية فى 50 مترا زعانف حرة، والفضية فى 100م زعانف حرة ومركز رابع فى 100 مونو، ورابع فى الـ 50 مترا مونو.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب، بإنجاز فجر متمنيًا لها مزيد من الانتصارات والإنجازات حتى تصبح بطلة عالمية، كما أعرب الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة عن سعادته كوّن فجر طالبة بجامعة الطفل بالجامعة متمنيًا لها الاستمرار فى تقدمها وحصدها الجوائز، وأن تكون فى المستقبل ضمن طلاب جامعة قناة السويس، حضر المقابلة المهندس إبراهيم عبد الرحمن مدير عام الإعلام بالجامعة ورافق البطلة فجر والدتها الدكتورة نانسى ربيع.