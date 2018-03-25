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تنفيذ 113 حكما قضائيا وفحص 14 مشتبها ومسجل خطر خلال حملة أمنية بمطروح

الأحد، 25 مارس 2018 11:57 م
تنفيذ 113 حكما قضائيا وفحص 14 مشتبها ومسجل خطر خلال حملة أمنية بمطروح اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح





مطروح – حسن مشالى
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تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من  تنفيذ 113 حكما قضائيا وفحص 14 مشتبها فيهم ومسجلين خطر خلال حملة أمنية.

 

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارًا بتمكن الحملة من فحص 11 مشتبها فيهم و3 مسجلين خطر، وتنفيذ حكم فى قضية جنائية، و52 حكم جزئى و7 أحكام مستأنفة و47 حكما بغرامات و6 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.


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