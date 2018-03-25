تخصيص لجنة انتخابية لأبناء الشيخ زويد ورفح المقيمين بالعريش

تخصيص لجنة انتخابية لأبناء الشيخ زويد ورفح المقيمين بالعريشالأحد، 25 مارس 2018 08:31 م
محافظ شمال سيناء
شمال سيناء -محمدالحر
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أعلنت محافظة شمال سيناء، في بيان لها الأحد، عن تخصيص لجنة انتخابية لابناء الشيخ زويد ورفح المقيمين بمدينة العريش للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، التى تبدأ غدا الإثنين وتستمر حتى الأربعاء القادم.
وحسب البيان، فإنه تم تخصيص اللجنة بمدرسة عباس صالح بحي ضاحية السلام بمنطقة شرق العريش لأبناء الشيخ زويد ورفح.
واستلمت تشكيلات من قوات أمن محافظة شمال سيناء، أمس السبت، المقرات التي توجد داخلها اللجان الانتخابية في مراكز المحافظة، ووضعت حواجز معدنية في محيط المقرات، ومنعت توقف أية سيارات بجوار اللجان، وكذلك إغلاق الشوارع المحيطة، فيما اعتلى أفراد الأمن أسطح المدارس فى حالة تأهب تام.
يذكر أن محافظة شمال سيناء تضم 11 لجنة عامة و49 مركزا انتخابيا و61 لجنة فرعية موزعة على مختلف أنحاء المحافظة، ويوجد بها 250 ألفا و605 أصوات انتخابية من مراكز "العريش وبئر العبد ورفح والحسنة ونخل والشيخ زويد".
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