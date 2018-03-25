تجديد حبس وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية 15 يوما







الإسكندرية أسماء على بدر

قررت محكمة باب شرقى، بمجمع المحاكم بمنطقة المنشية، تجديد حبس الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت نيابة باب شرق استأنفت على قرار إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وكانت محكمة باب شرق بالإسكندرية، التي انعقدت، بديوان المحكمة البحرية بمنطقة المنشية، قضت بإخلاء سبيل الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والمتهم في قضية تلقي "عطية" عبارة عن هاتفي "آي فون s6"، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة القضية.

وتقدمت النيابة العامة برئاسة المستشار عبد العزيز سامي رئيس باستئناف على قرار المحكمة، وطالبت باستمرار حبس وكيل وزارة الصحة، فيما تم تحديد جلسة اليوم للنظر في استئناف النيابة، سواء بالقبول أو بالرفض.

يذكر أن نيابة باب شرقي الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالعزيز سامي رئيس النيابة، باشرت التحقيقات مع وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لمدة استمرت 13 ساعة بمقر النيابة بالمنشية، واستمعت إلى أقواله، التي واجهها كلها بالإنكار، ثم أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك لاتهامه بتلقي رشوة من أحد الأطباء العاملين تحت رئاسية مقابل نقلة إلى إحدى الجهات المميزة.