بنك مصر يتبرع بـ21 جهاز غسيل كلوى لأسيوط ويدعم معهد الأورام بـ11 مليون جنيه







كتب أحمد يعقوب

افتتحت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وحدة الغسيل الكلوى بمستشفيات جامعة أسيوط، التى دعمتها المؤسسة بـ21 جهاز غسيل كلوى لخدمة المرضى غير القادرين، إضافة لكرسى متخصص لكل جهاز، بإجمالى 3 ملايين جنيه.

وحضر الافتتاح الدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسيوط، والدكتور أشرف الشاذلى رئيس وحدة الغسيل الكلوى، ولفيف من وكلاء ورؤساء الأقسام المختلفة بكلية الطب، وممثلى بنك مصر.

وفى سياق آخر، افتتحت المؤسسة وحدة الآلام التداخلية بمعهد جنوب مصر للأورام، الذى يعد المعهد التعليمى الوحيد فى الصعيد، ودعمته المؤسسة بـ1.5 مليون جنيه، كما ساهمت فى تجهيز كبسولات العمليات بالمعهد بـ10 ملايين جنيه، وحضر الافتتاح الدكتور سامى عبد الرحمن، عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور مصطفى الشرقاوى عميد المعهد السابق.

وقالت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، فى بيان صادر عنها، إن هذه الجهود تأتى انطلاقا من دور بنك مصر الرائد فى مجال المسؤولية المجتمعية، باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها، لذا فإنه يشارك فى عديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال "مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع"، وذلك فى عدة مجالات كالصحة، والتعليم، والتكافل الاجتماعى والتنمية المجتمعية، كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر استحقاقا، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.

وتستكمل مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع دورها من خلال التعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية والجامعات المصرية، إذ نفذت مشروعا لتنمية القرى وتطوير العشوائيات، شمل 60 قرية مصرية تعد الأكثر احتياجا فى محافظات سوهاج والأقصر وأسوان والمنوفية والقليوبية والفيوم، لتحسين نوعية الحياة وتطوير مستوى الخدمات التعليمية والصحية وتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب وتحسين البنية التحتية للمنازل وعمل سقوف وتوصيل مياه، وتنفيذ قوافل طبية لخدمة أهالى القرى، إضافة إلى تطوير بعض العشوائيات بالقاهرة (البساتين وعرب المعادى والدويقة) مجتمعيا وتعليميا واقتصاديا، وتوفير التدريب المهنى للشباب والأمهات المعيلات، ودعم إنشاء مشروعات صغيرة لهم، كونهم الشريحة الأكثر احتياجا.

وأضاف البيان الصادر عن مؤسسة بنك مصر، أن البنك من أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسؤولية المجتمعية، ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسؤوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة، وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصرى مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة ،(GRI) ويقر الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة، من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية.

كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسؤولية المجتمعية للمؤسسات)، ليظل دائما مثالا يُحتذى به لكل المؤسسات فى دعم المجتمع بشتى الوسائل المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة فى المجتمع، وقد وصل ما أنفقه بنك مصر خلال العام المالى 2016/ 2017 نحو 351.4 مليون جنيه، كما وصلت تبرعات بنك مصر عن العام المالى الحالى 2017/ 2018 حتى تاريخه لأكثر من 566.4 مليون جنيه.