بدء احتفال السفارة السعودية بأحمد قطان بعد تعيينه وزيرا للدولة للشؤون الأفريقية

حضر الحفل نخبة من رجال الدولة والسياسة والبرلمان، وعدد من الوزراء وكوكبة من المثقفين والإعلاميين والرياضيين ورؤساء تحرير الصحف والمجلات، وسفراء دول عربية وأجنبية.

كان فى استقبال الحضور أحمد بن عبد العزيز قطان، وزيرا للدولة للشؤون الأفريقية، عبد الخالق بن رافعة، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية السعودية فى مصر، ونائب مندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية.