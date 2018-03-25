"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزورة تنشر أخبارا كاذبة عن انتخابات الرئاسة







كتب رامى محيى الدين

استغلت إحدى الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لوجو"اليوم السابع"، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة عن انتخابات الرئاسة بغرض تشوية العملية الانتخابية.

وتحذر مؤسسة "اليوم السابع" قرائها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم "اليوم السابع" وتستغله فى النصب وخداع المواطنين فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "اليوم السابع".

ودأبت هذه الصفحات المجهولة، والتى يستتر ورائها بعض الموتورين وأصحاب المآرب الخبيثة من جماعة الإخوان الإرهابية، على استغلال "لوجو" و"اسم" اليوم السابع، للاستفادة من مصداقيته.

وتؤكد" اليوم السابع" أنها كلف فريقها القانونى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك الصفحات ومن يقفون ورائها، والذى قام بدوره بإخطار مباحث الإنترنت لملاحقة المزورين ومن يديرون الصفحات المجهولة.

وتعتبر صفحة "اليوم السابع" على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار "اليوم السابع"، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.

وإليكم روابط صفحات "اليوم السابع" الرسمية على مواقع التواصل:

•• صفحة اليوم السابع على "فيس بوك"

•• صفحة اليوم السابع على "تويتر"

•• صفحة اليوم السابع على "جوجل بلس"

•• صفحة اليوم السابع على "انستجرام"

•• قناة اليوم السابع على "يوتيوب"