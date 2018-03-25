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"الشرقية للدخان" تستهدف تصنيع 87 مليار سيجارة وزيادة رأس المال لـ3 مليارات جنيه

الأحد، 25 مارس 2018 08:29 م
"الشرقية للدخان" تستهدف تصنيع 87 مليار سيجارة وزيادة رأس المال لـ3 مليارات جنيه محمد عثمان هارون





كتب عبد الحليم سالم
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أكد محمد عثمان هارون رئيس الشركة الشرقية للدخان، إيسترن كومبانى، أن الشركة تستهدف تصنيع 87 مليار سيجارة العام المالى 2018 – 2019 ، مقابل نحو 83 مليار سيجارة العام الجارى.

وأضاف هارون لـ"اليوم السابع" مساء اليوم، أن الجمعية العامة غير العادية، برئاسة عماد الدين مصطفى رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، وافقت على تجزئة السهم بنسبة 1 : 3 ، بحيث تصبح قيمته 5 جنيهات بدلا من 15 جنيها طبقا للمادتين 49 و59 من قواعد القيد.

وأضاف هارون إنه تم رفع عدد الأسهم 300 مليون سهم، بدلا من 100 مليون سهم.

كما وافقت الجمعية على زيادة رأس المال المرخص به إلى 3 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر إلى 1.5 مليار جنيه، مع تعديل المواد 6 و7 و47 و49 من النظام الأساسى للشركة.

وكانت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الشرقية للدخان، ايسترن كومبانى، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام عقدت مساء اليوم لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالى 2018 – 2019.

عقدت الجمعية برئاسة عماد الدين مصطفى رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، بحضور المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الشركة، وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث تم اعتماد الموازنة وسط إشادة كبيرة من المساهمين لتطور وتحسن أداء الشركة.


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الشرقية للدخان

محمد عثمان هارون

انتاج السجائر




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د.حسام عبد الفتاح

السجائر تقتل المواطن المصري

زياده انتاج السجائر يعني زياده الامراض و السرطان..تزيد ارباح الشركه و تدفع الدوله ثمن علاج المواطنين و يعاني المزيد من الاورام السرطانيه

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