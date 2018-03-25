السيطرة على حريق بمصنع طوب فى المنوفية

الحماية المدنية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمصنع للطوب بالمنطقة الثالثة بمدينة السادات.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب حريق بمصنع للطوب بالمنطقة الثالثة بمدينة السادات، تم الانتقال والدفع بسيارات الحماية المدنية وإخماد الحريق، دون أى إصابات .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.
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