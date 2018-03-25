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السيطرة على حريق بمخزن للحدايد والبويات فى سوهاج

الأحد، 25 مارس 2018 04:56 م
السيطرة على حريق بمخزن للحدايد والبويات فى سوهاج السيطره على الحريق





سوهاج محمود مقبول
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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشة مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بمخزن للبويات والحدايد والأجهزة الكهربائية دون حدوث خسائر بشرية.

وكان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بمخزن، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية ، وقادها العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية بنشوب حريق بمخزن للحدايد والبويات ملك "فاروق .ا . م" بحى شرق، وتم الدفع بــ 3 سيارات، وتبين أن المخزن على مساحة 200 متر تقريبا وأن النيران التهمت جميع محتوياته، وأن سبب الحريق مصدر حرارى غير معلوم وأن المخزن مكون طابق واحد ولا توجد خسائر بالأرواح، وجار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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