الداخلية: مقتل المتورطين فى المحاولة الفاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية (صور)الأحد، 25 مارس 2018 07:54 م
كتب محمود عبد الراضى
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه ضربة أمنية مؤثرة للجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية (حركة حسم)، وتمكنت فى زمن قياسى من كشف بؤرة إرهابية لعدد من عناصر الحركة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة فجر، اليوم الأحد، وتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع عناصرها مما أسفر عن مصرع (6) عناصر.
وتم تحديد هوية (3) منهم وهم كل من الإرهابيين الإخوانيين (أمام فتحى أمام خريبة، محمود محمد حسن عبد الحميد مبروك، أحمد مجدى إبراهيم محمد زهرة) والمطلوب ضبطهم على ذمة القضية رقم (1074/ 2017 حصر أمن دولة عليا "الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية") وعُثر بحوزتهم على ("4" بندقية آلية، "4" خزينة، بندقية خرطوش، كمية متنوعة من الذخائر، 6 عبوات متفجرة).
وكانت معلومات قطاع الأمن الوطنى قد كشفت عن مسئولية البؤرة الإخوانية المُشار إليها بقيادة الإخوانى/ باسم محمد إبراهيم جاد (هارب بإحدى الدول العربية) عن حادث استهداف ا مدير أمن الإسكندرية بتاريخ 24 مارس الجارى، كما كشفت المعلومات عن اضطلاع الهارب المذكور بتاريخ 17 يناير 2017 بشراء السيارة المستخدمة فى الحادث وتبين أنها ماركة (ميتسوبيشى لانسر – فضى اللون – تحمل لوحات مزورة رقم 402076 ملاكى الإسكندرية، وأن صحة رقمها س ج ج 2832) من أحد المعارض بالإسكندرية بإسم إحدى السيدات بدعوة أنها زوجته وتكليفه لعناصر تلك البؤرة بتفخيخها من خلال ذرع عبوة متفجرة داخلها وتفجيرها عن بعد حال مرور سيارة السيد اللواء/ مدير الأمن.
وأوضحت الداخلية، أن عناصر تلك البؤرة تلقت عدة تكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بالتخطيط لاستهداف عدد من الشخصيات الهامة والمواقع الحيوية بمحافظات (الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ)، بهدف ترويع المواطنين وهز ثقتهم فى مؤسسات الدولة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات، وجارى ملاحقة عناصر البؤرة الإخوانية الإرهابية الهاربة.
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بواسطة:
محمود علاء
تسلم الأيادى ياابطال الداخلية
وجهنم وبئس المصير ياخرفان ياكفرة
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بواسطة:
المصرى
تحيا رجال مصر الاوفياء
نعم لكى يطفى نار اهل الشهداء ولكى يعلم القاصى والدانى بان هناك رجال لايهابون الموت ويفدون بانفسهم فى حب مصر ...تحيا مصر ورجال مصر
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بواسطة:
amin daoud
خوارج العصر
إرموهم للكلاب تأكلهم هؤلاء الخونة.....
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بواسطة:
د يوسف
سؤالين
اولا خساره فيهم كلمة المتوفي .اكتب الهالك ..المقتول أو اي كلمة تتناسب مع اجرامهم .ومع من استشهدوا من جريمتهم . ثانيا فين اللي بلغهم أن مدير الأمن حايمر من الشارع ده . ده لازم يعلن ويتعلق في ميدان علشان يبقي عبره للي ناوي أو بيفكر يعملها
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بواسطة:
فكرى الفساخ
أثق تماما فى قدرات قوات الشرطة المصرية العظيمة
الشعب والجيش والشرطة أيد واحدة . تحيا مصر . رجاء انزلوا الانتخابات .
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بواسطة:
محمود مهدى
إلى جهنم وبئس المصير
الخونة المتأسلمون خوارج هذا العصر كلاب اهل النار عليكم اللعنة يا سبب خراب الاوطان والاساءة للدين وتسلم أيادى من يمسح وجودكم من الدنيا
عدد الردود 0
بواسطة:
سامي
اعوذ بالله منهم
اقسم بالله انا كرهت كل الدقون بسبب خوان المسلمين...الذين ليس لهم كلمه ولا عهد. ولا يعرفون عهد ولا وطن ولا دين..والكدب ماليهم والجهل والحقد.. لعنة الله على الخونه والجواسيس والعملا..ونسأل الله ان ينصر كل جيوش العرب على خوان العرب والمسلمين...اعوذ بالله منهم