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"الخارجية" تستقبل وفد منظمة التعاون الإسلامى لمتابعة الانتخابات الرئاسية

الأحد، 25 مارس 2018 09:51 م
"الخارجية" تستقبل وفد منظمة التعاون الإسلامى لمتابعة الانتخابات الرئاسية نائب وزير الخارجية يستقبل وفد منظمة التعاون الإسلامي لمتابعة الانتخابات الرئاسية





كتب أحمد جمعة
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استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية والمشرف على انتخابات المصريين بالخارج اليوم الأحد وفد منظمة التعاون الإسلامي المعني بمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2018 برئاسة السفيرة نورية الحمامي، حيث استعرض نائب وزير الخارجية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية إتصالاً بتنظيم انتخابات المصريين في الخارج والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية التي ستتابع العملية الانتخابية في الداخل، وكذلك الإجراءات التي أتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتحسين المناخ العام للانتخابات وسبل تعزيز الشفافية.

ومن جهتها، أكدت السفيرة نورية الحمامي على محورية دور مصر في المنظمة بشكل عام، الأمر الذي انعكس في حرص أمين عام المنظمة على إيفاد بعثة لمتابعة الانتخابات المصرية، فضلا عن قيامه بزيارة مصر مؤخراً، كما أشادت بالتنظيم الجيد للانتخابات الرئاسية في الخارج وإرتفاع نسبة المشاركة بها، مرجحة أن ينعكس ذلك إيجابياً في الانتخابات الداخلية في مصر، متوقعة أن يشجع ذلك أيضاً الشعوب العربية للمشاركة في الانتخابات الخاصة بهم.

الجدير بالذكر أن العديد من المنظمات الإقليمية قد أعربت عن رغبتها في متابعة العملية الانتخابية، حيث يشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية إضافة لبعثة منظمة التعاون الإسلامي، بعثات عن الاتحاد الأفريقي، ومنظمة الكوميسا، وتجمع الساحل والصحراء، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وممثلي وأعضاء السفارات الأجنبية المعتمدة في مصر والتي أعربت عن رغبتها في زيارة المقار الانتخابية في الداخل.


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