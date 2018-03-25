البريد يدعم التسوق الإليكترونى ونقل الشحنات بأسعار تنافسية للعملاء بمصر وأفريقيا







كتبت: هبة السيد

قال المهندس عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد بشان البروتوكول الذى وقعته الهيئة مع شركة اكسيس الامريكية- myus لتقديم خدمات التسوق الإلكترونى من الأسواق العالمية المتواجدة فى الولايات المتحدة الأمريكية، للعملاء فى مصر والدول الأفريقية من خلال مركز اللوجستيات الجديد، بأنه سيخفض التكلفة على العملاء بمصر والدول الأفريقية حيث ستكون القاهرة مركزا لنقل تلك البضائع لأفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف الصغير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البريد كان قد وقع اتفاقيات تعاون مع غالبية الدول الإفريقية بشان هذا الأمر، لافتا إلى أن هذه الخدمة سيستفيد بها العملاء عبر الموقع الاليكترونى لهيئة البريد والذى سيتم إطلاقه قريبا يتضمن كافة خدمات الهيئة، حيث يمكن للعميل الاستفادة من هذه الخدمة من خلال التسجيل على الموقع الاليكترونى للهيئة ثم الدخول من حسابه الى مواقع التجارة الإليكترونية فى الولايات المتحدة و شراء المنتجات التى يريدها من اكثر من متجر اليكترونى كمثال وشحنها على مصر فى غضون 48 ساعة.

وأوضح الصغير ان هذه الخدمة ستوفر الرسوم على العملاء حيث يمكن للعميل الدخول و الشراء من أكثر من متجر إليكترونى مختلف حيث ستقوم هيئة البريد عبر التعاونها مع مركز التجميع اللوجيستى فى الولايات المتحدة بتجميع كل طلبات العميل ووضعها فى "كرتونة" واحدة بدلا من وضعها فى عدة عبوات وهو ما يوفر على العميل بدفع قيمة شحنة واحدة بدلا من أكثر من شحنة فى السابق حيث يتم تجميع كل العبوات فى حاوية واحدة وهو ما يعد مشاركة لتكلفة نقلها الى مصر و بالتالى تخفيض التكلفة على العملاء.

وأكد على استفادة العملاء من إمكانية توصيل الشحنات لهم فى أى مكان فى مصر، من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية، والتى يصل عددها إلى 4000 مركز.

وذكر أن بهذه الاتفاقية تنعش عمليات التجارة الإليكترونية وحركة نقل البضائع انطلاقا من مصر حيث سيستفيد من هذه الخدمة ايضا غالبية الدول الافريقية ودول عربية مثل الاردن لينان وغيرها، بعد الحصول على موافقة رؤساء هيئات البريد فى كثير من الدول الافريقية و دول عربية بشان هذا الأمر وايضا موافقة الاتحاد البريد العالمى لتكون القاهرة مركز التجميع اللوجيستى لافريقيا من خلال مركزها الجديد فى قرية البضائع بمطار القاهرة، اذ أن اعادة التصدير من القاهرة ايضا لبعض الاسواق الخارجية سيزيد الحركة بمصر وعمل البريد ومصر للطيران

وقال الصغير أن الهيئة قدمت تسهيلات لعملية السداد بالنسبة للعملاء وذلك بالدفع النقدى عبر مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى انحاء الجمهورية، أو من خلال البطاقات مسبقة الدفع atm أو شحن المحافظ الاليكترونية الخاصة بالهيئة من خلال هيئة البريد و بالتالى الدفع اليكترونى عبر الهاتف.

ونوه إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية بالهيئة يحظى بمعدلات نمو مرتفعة، حيث ارتفعت الطرود عبر مواقع التجارة الإلكترونية بنسبة 13% خلال العام الجارى بدعم من نمو حجم السوق الإلكترونى والذى بلغ 5% من حجم سوق التجارة التقليدية، بقيمة تتراوح بين 3.5 إلى 4 مليارات جنيه، وسط توقعات بوصولها إلى 20 مليار جنيه عام 2021.

كان رئيس هيئة البريد المصرى قد وقع وراميش بلوسو رئيس مجلس إدارة شركة اكسيس الامريكية- myus اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التسوق الإلكترونى من الأسواق العالمية المتواجدة فى الولايات المتحدة الأمريكية، للعملاء فى مصر والدول الأفريقية من خلال مركز اللوجستيات الجديد.

ويتيح البروتوكول الذى تم توقيعه يتيح للبريد تقديم خدمات تسويقية جديدة للعملاء تمكنهم من التسوق والشراء من المتاجر المتواجدة فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تضم أكبر وأشهر الماركات العالمية.

وتعد الهيئة القومية للبريد بقيادة عصام الصغير من أكثر الهيئات الحكومية التى حققت قصة نجاح كبيرة، حيث حققت أعلى فائض مالى حكومى خلال العام الماضى وصل الى 5 مليارات جنيه وذلك بفضل استحداث خدمات جديدة وعمليات التطوير التى تقوم بها الهيئة و الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة فى تقديم الخدمات للعملاء، كما تعمل الهيئة على التوسع فى عمليات التجارة الاليكترونية والدفع الاليكتروني، ودعم خدمات الشمول المالى اذ يصل حجم عملائها لنحو 24 مليون عميل بصندوق توفير البريد، براسمال مودعين يصل الى 200 مليار جنيه مصرى ما يشير الى تعزيز الثقة مع العملاء.