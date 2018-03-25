"الإفتاء": المشاركة فى انتخابات الرئاسة تردع المحرضين على تفتيت الدولة

"الإفتاء": المشاركة فى انتخابات الرئاسة تردع المحرضين على تفتيت الدولةالأحد، 25 مارس 2018 10:35 م
الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى للمفتى
كتب - إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى للمفتى، على أن المشاركة فى الانتخابات يردع الأصوات الداعية لتفتيت الدولة، وتعد من فقه الدولة والحفاظ على البلاد.
وأضاف عاشور، فى تصريحات إعلامية، مساء اليوم الأحد، أن العيش فى سبيل الله لا يتحقق بدون وطن أو أطر وإجراءات سياسية، متابعًا: "من لا يريد المشاركة لا يجوز له أن يحرض غيره على عدم النزول، لأن ذلك ليس فى مصلحة الوطن الذى يحتاج إلى صوت كل مواطن مخلص".
وأوضح المستشار العلمى للمفتى، أن الدولة هى الوطن والمؤسسات، وأن الوقوف معها أمر مطلوب عامة وأكثر وجوبا عندما تكون الدولة فى حالة تحديات.
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