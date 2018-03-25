video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 مارس 2018 12:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الإفتاء": المشاركة فى انتخابات الرئاسة تردع المحرضين على تفتيت الدولة

الأحد، 25 مارس 2018 10:35 م
"الإفتاء": المشاركة فى انتخابات الرئاسة تردع المحرضين على تفتيت الدولة الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى للمفتى





كتب - إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

أكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى للمفتى، على أن المشاركة فى الانتخابات يردع الأصوات الداعية لتفتيت الدولة، وتعد من فقه الدولة والحفاظ على البلاد.
 
 
وأضاف عاشور، فى تصريحات إعلامية، مساء اليوم الأحد، أن العيش فى سبيل الله لا يتحقق بدون وطن أو أطر وإجراءات سياسية، متابعًا: "من لا يريد المشاركة لا يجوز له أن يحرض غيره على عدم النزول، لأن ذلك ليس فى مصلحة الوطن الذى يحتاج إلى صوت كل مواطن مخلص".
 
 
وأوضح المستشار العلمى للمفتى، أن الدولة هى الوطن والمؤسسات، وأن الوقوف معها أمر مطلوب عامة وأكثر وجوبا عندما تكون الدولة فى حالة تحديات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الخارجية" تستقبل وفد منظمة التعاون الإسلامى لمتابعة الانتخابات الرئاسية

"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزورة تنشر أخبارا كاذبة عن انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

انتخابات مصر

اخبار اليوم




لا تفوتك
صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة