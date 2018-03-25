اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد







يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأحد، منها إعلان وزارة الداخلية مقتل المتورطين فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، إضافة إلى استلام قوات الجيش والشرطة لجان انتخابات الرئاسة بالقاهرة والمحافظات، وطرح مراحل مشروع الـ1.5 مليون فدان بالفرافرة.. وغيرها من الأخبار المهمة.





الداخلية: مقتل المتورطين فى المحاولة الفاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية





قوات الجيش والشرطة تتسلم لجان انتخابات الرئاسة بالقاهرة والمحافظات





"الريف المصرى" تطرح غدا ثانى مراحل مشروع الـ1.5 مليون فدان بالفرافرة





رئيس الوزراء يعيد تشكيل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لمدة 4 سنوات

غرامة 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر عقوبة تخلف المعتمرين عن مغادرة السعودية





"التعليم" تسمح لطلاب المدارس الفنية مستنفدى مرات الرسوب بالتقدم للامتحان

السيسي يمنح أحمد قطان "وشاح النيل" تقديرا لدعمه علاقات مصر والسعودية





الداخلية تخصص أرقام 24863447 و 26843200 لمعرفة مقر لجنتك بالانتخابات





الدفاع العراقية ترد على عدوان أردوغان: لن نقف مكتوفى الأيدى أمام أى تدخل عسكرى

وزير الرياضة: اختيار أفضل باقة مباريات يحبها المصريون لإذاعتها بالمونديال على التليفزيون المصرى