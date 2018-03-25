إحباط محاولة تهريب كمية من العاج إلى سلطنة عمان







كتب محمد طنطاوى

أحبطت جمارك الصادر بقرية البضائع فى مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، محاولة تهريب كمية من العاج المحظور تصديره أو الاتجار فيه، قبل تهريبها إلى سلطنة عمان داخل عدة طرود، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقرر كامل الخولى، مدير عام جمارك الصادرات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 وتحريز المضبوطات .

وأفاد مصدر جمركى، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك صادر مصر للطيران، تم تشكيل لجنة جمركية من أيمن صلاح مأمور الحركة وسيد عبدالظاهر مأمور التعريفة وفاطمة عبدالفتاح رئيس قسم التعريفة، لمعاينة مشمول البوليصة رقم 949021610/ 77 ، مصدرة لمسقط بوزن 100 كيلو جرام، عبارة عن 4 طرود مواد ديكور، تبين وجود 20 قطعة عاج خام غير مصنع، و25 سبحة من كرات عاج، و5 سبح كل منها تحتوى على 3 قطع من العاج، وعصا تتكون من 7 قطع من العاج بوزن 10.5 كيلو من العاج.