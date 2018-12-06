وول ستريت جورنال: بوتين يهدد بإثارة سباق تسليح نووى ردا على واشنطن

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن تعليقات الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، ردا على قرار الولايات المتحدة الإنسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، يهدد بإثارة سباق تسليح.

وقالت الصحيفة الأمريكية فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الخميس، أن الرئيس الروسى أثار شبح سباق تسلح مع الولايات المتحدة، الأربعاء، فى رده على تحذيرات واشنطن بتعليق الاتفاقية التى تعود لعهد الحرب الباردة والتى تحذر الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى.

إنهاء الاتفاقية، التى تم توقيعها عام 1987، سيكون أحدث ضربة للعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، وتقوض بشدة هيكل التحكم فى الأسلحة النووية الذى مضى عليه عقود والذى تأسس خلال الحرب الباردة.

وأمهلت واشنطن موسكو 60 يوما لإثبات براءتها مما وصفته واشنطن بانتهاك المعاهدة ،قائلة إنها ستضطر لبدء عملية انسحاب تستمر 6 أشهر إذا لم يطرأ أى تغيير.

ورد بوتين فى تصريحات تلفزيونية أن موسكو ضد إلغاء المعاهدة لكن الولايات المتحدة قررت منذ وقت طويل الانسحاب منها وتتهم روسيا بارتكاب انتهاكات بحثا عن ذريعة لانسحاب واشنطن.