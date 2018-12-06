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الخميس، 06 ديسمبر 2018 01:03 م
خالد صلاح
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وزير النقل يلتقى وفد البنك الدولى لبحث التعاون فى مجال السكك الحديدية

الخميس، 06 ديسمبر 2018 10:53 ص
وزير النقل يلتقى وفد البنك الدولى لبحث التعاون فى مجال السكك الحديدية وزير النقل أثناء الاجتماع
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اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع وفد البنك الدولى لمتابعة عدد من المشروعات التى يقوم بتمويلها البنك فى مجالات النقل المختلفة بمصر وحضر اللقاء الدكتور خالد حمدى، مساعد أول وزير النقل وكل من السفير محمود علام مستشار وزير النقل للتعاون الدولي والمهندس وجدي رضوان معاون الوزير للسكك الحديدية والمترو وقيادات السكك الحديدية.  
 
استعرض الوزير موقف المشروعات التى يقوم البنك بتمويلها  مثل  مشروعات تطوير وتحديث كهربة اشارات السكك الحديدية حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة اشارات بني سويف اسيوط ، وأسيوط نجع حمادي،والقاهرة الإسكندرية بإجمالي 600 مليون دولار.
 
 كما تم التباحث حول امكانية تمويل البنك لتمويل الدراسات الخاصة بازدواج المسافة من الإسكندرية  / المناشي/ إمبابة وكذلك فرص تمويل وصلة المناشي /6 كتوبر، الذى قامت هيئة السكك الحديدية بطرح الأعمال الاستشارية الخاصة بها .
 
كما أفاد البنك الدولي بإمكانية دعم شركات القطاع الخاص المتقدمة لتنفيذ مشروعات النقل بالدولة وذلك بغرض تقليل نسبة الفائدة وبالتالي تقليل التكلفة لأقل حد ممكن.
 
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