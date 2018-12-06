وزير الرى يصدر حركة تغييرات لـ 9 قيادات بالوزارة

كتبت أسماء نصار

أصدر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، قرارا وزاريا يحمل رقم 475 لسنة 2018، بإجراء عدة تغييرات وانتدابات لـ 9 قيادات بالوزارة.

وتضمن القرار تكليف الدكتور خالد وصيف بالقيام بعمل رئيس الادارة المركزية للعلاقات العامة والاعلام بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، والدكتور يسري خفاجة بالعمل رئيسا للادارة المركزية لتنفيذ البرامج التدريبية بقطاع التدريب الاقليمي للموارد المائية مع الاستمرار في قيانه بمهام المتحدث الرسمي للوزارة.

وشمل القرار تكليف المهندسة عزة وهبة بالعمل نائب رئيس قطاع التدريب الاقليمي للموارد المائية والري بديوان عام الوزارة، والمهندس محمود عبد المنعم بالعمل رئيس قطاع المحطات بديوان عام مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس محمد عبد السلام بالاشراف علي الادارات العامة للاملاك بكافة الجهات التابعة للوزارة، والمهندس هشام فرغلي بالعمل رئيس الادارة المركزية للمتاحف بمصلحة الرى.

كما شمل القرار تكليف المهندس أسامة خليل بالاشراف على الادارات العامة للتفتيش الفنى والادارات العامة للتفتيش المالى بكافة الجهات التابة للوزارة، والمهندس حسن يحيي بالاشراف علي الشئون الميكانيكية والكهربائية والورش بكافة الجهات التابعة للوزارة، والمهندسة ايرين فايز بالعمل مدير عام الادارة العامة لمتحف النيل بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان.