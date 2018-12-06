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وزير التموين يفتتح معرض الغذاء الأفريقى "فوود أفريكا 2018" السبت

الخميس، 06 ديسمبر 2018 09:39 ص
وزير التموين يفتتح معرض الغذاء الأفريقى "فوود أفريكا 2018" السبت الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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يفتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد غد السبت، معرض الغذاء الأفريقى "فوود أفريكا"  2018 بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، ويقام المعرض تحت رعاية كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة.


ويهدف المعرض لتقديم حلول متنوعة للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى من جميع أنحاء العالم لعرضها فى مصر أفريقيا، كما يشكل المعرض فرصًة للشركات العاملة فى هذا المجال، حيث يمكنهم عقد الاجتماعات والتواصل مع بعضهم البعض وإجراء المفاوضات والصفقات التجارية.
 


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وزير التموين

المصبلحى

معرض الغذاء الإفريقى

فوود أفريكا 2018




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