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وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من محاولة المستوطنين تنظيم مسيرة قرب "الأقصى"

الخميس، 06 ديسمبر 2018 05:58 م
وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من محاولة المستوطنين تنظيم مسيرة قرب "الأقصى" وزير الأوقاف الفلسطينى يوسف ادعيس
أ ش أ
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حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينى الشيخ يوسف ادعيس، من محاولات المستوطنين تنظيم مسيرة ضخمة على أبواب المسجد الأقصى بمناسبة ما يسمى "عيد الأنوار"، والذى يعتبر العيد الأكثر تماسا مع رواية الهيكل المزعوم.
وأكد ادعيس - خلال كلمته فى "حفل تكريم طلبة القرآن الكريم فوج القدس" الذى أُقيم فى مديرية أوقاف طولكرم اليوم /الخميس/ - أن هذه التطورات ما هى إلا مقدمة لتصعيد كبير يحمل العنوان "الدينى" الذى سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن القدس والمسجد الأقصى يشهدان فى هذه الأيام مرحلة من أخطر المراحل سواء فى عدد ونوعية المقتحمين والمدنسين أو التصريحات والتحريض ضد المسجد الأقصى.
وشدد على أن ثبات ومرابطة أبناء الشعب الفلسطينى فى القدس وفوق تراب أرضه سيفشل مخططات الاحتلال، لافتا إلى أن الوزارة تضع نصب عينيها خدمة القرآن الكريم ونشره فى كل مكان فى الوطن، وأن تكريم هذا الفوج من حملة القرآن - الذي يحمل اسم "فوج القدس" - دليل على حرص الوزارة على تعليم ونشر ثقافة قراءة وحفظ القرآن الكريم لأهميتها في حفظ القدس والمسجد الأقصى.
وأعرب ادعيس عن اعتزاز الوزارة بحفظة القرآن الكريم والمتفوقين في التلاوة والتجويد الذين أثبتوا كفاءتهم خلال السنوات السابقة، من خلال تحقيق مراتب متقدمة على مستوى العالم في حفظ وتجويد القرآن الكريم.


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