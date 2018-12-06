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الخميس، 06 ديسمبر 2018 06:54 م
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وزيرة الهجرة تبحث مع وزير العمل الأردنى أوضاع العمالة المصرية

الخميس، 06 ديسمبر 2018 05:54 م
وزيرة الهجرة تبحث مع وزير العمل الأردنى أوضاع العمالة المصرية نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب
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التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزير العمل الأردنى سمير سعيد مراد، والسفير المصرى فى الأردن والقنصل المصرى، والمستشار العمالى بالأردن، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر "نساء على خط المواجهة" المنعقد فى العاصمة الأردنية عمّان تحت رعاية الملكة رانيا العبدالله.
 
وأكدت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، حرصها على نقل مطالب الجالية المصرية في الأردن، وتناول قضايا العمال وحقوقهم، ونقل  مقترحات أبناء الجالية بالأردن، حيث أبدى الوزير تعاونًا وتفهمًا لذلك. 
 
وناقشت الوزيرة مع وزير العمل الأردنى سمير سعيد مراد مشكلات تصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة بالأردن، وخاصة كبار السن، معربة عن شكرها له على تعاونه الكبير فى الرد والاستجابة لشكاوى العمال المصريين هناك.
 
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه سيتم التعاون بين السفارة ووزارة العمل الأردني في تقديم مذكرة بكافة المقترحات التي أثمر عنها الاجتماع، مشيرة إلى أنها نسقت مع السفير المصرى بالأردن حضور ممثل عن وزارة العمل الأردني في اجتماع مقبل يُعقد بالسفارة المصرية في العاصمة عمّان.
 
وذكرت السفيرة نبيلة مكرم أن الاجتماع سيضم أبناء الجالية المصرية بالأردن؛ للرد على كافة تساؤلاتهم واستفساراتهم، وتوضيح بعض الحقائق فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم في الأردن.
 

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