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وزيرة البيئة تبحث مع عدد من المستثمرين آليات دمج القطاع الخاص بمنظومة النظافة

الخميس، 06 ديسمبر 2018 06:02 م
وزيرة البيئة تبحث مع عدد من المستثمرين آليات دمج القطاع الخاص بمنظومة النظافة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بعدد من المستثمرين فى مجال إدارة المخلفات لبحث آليات دمج القطاع الخاص في منظومة المخلفات، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة القمامة التى تؤرق المواطن والحكومة على حد سواء يشعر من خلالها المواطن بتحسن ملحوظ ، حيث تمثل هذه القضية تحديا للحكومة يمكن التغلب عليه من خلال إجراءات محددة وواضحة واستراتيجية متكاملة.

 

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية إشراك القطاع الخاص فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بدء من الجمع والنقل والمعالجة وانتهاء بالتخلص الآمن منها من خلال تقسيم محافظات الجمهورية إلى مناطق خدمة محددة.

 

واستعرضت وزيرة البيئة عددا من الآليات لتنفيذ هذه المنظومة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وبحث التكنولوجيات المتاحة، مؤكدة على ضرورة إشراك الشباب لتحقيق الأهداف المنشودة، مشددة على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى خلال مراحل التنفيد.

 

حضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، وعدد من ممثلى الشركات العاملة فى مجال إدارة المخلفات.

 

 


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وزارة البيئة

البيئة

المخلفات

منظومة النظافة

القطاع الخاص




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