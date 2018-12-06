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وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وأمريكا يبحثان عقد محادثات حول كوريا الشمالية

الخميس، 06 ديسمبر 2018 09:17 ص
وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وأمريكا يبحثان عقد محادثات حول كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
سول (أ ش أ)
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قال مصدر كورى جنوبى، اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تخططان لعقد جولتهما الثانية من محادثات "مجموعة العمل" بهدف توحيد جهودهما حول نزع السلاح النووى فى كوريا الشمالية، وتطبيق العقوبات، والتعاون بين الكوريتين.

وأضاف المصدر- حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن وزيرى خارجية سول وواشنطن يسعيان لعقد محادثات حول كوريا الشمالية خلال الأسبوع الجارى، وسط جهود الحلفاء المستمرة لإشراك بيونج يانج لتسهيل نزع السلاح النووي.

وأوضح أن المحادثات، فى حال تحققت، ستأتى فى أعقاب استئناف الحوار بين واشنطن وبيونج يانج هذا الأسبوع، على ما يبدو بهدف إحراز تقدم فى مفاوضات نزع الأسلحة النووية، ووضع تفاصيل للقمة الثانية المرتقبة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

يشار إلى أن سول وواشنطن شكلتا مجموعة العمل الخاصة بهدف إجراء الاتصالات "المنتظمة والمنهجية والرسمية" بشأن سياسة كوريا الشمالية، وسط شائعات حول تصدعات فى أساليب التعامل مع الدولة المنعزلة.

 


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